Вибухи, збиті БПЛА та тривоги у більшості регіонів: що відомо про нічну атаку ЗС РФ

У Повітряних силах попередили про черговий виліт іранських дронів-камікадзе, що баражують. Підвищена загроза пояснювалася і тим, що у Чорному морі у ворога з'явився додатковий ракетоносій із 8 "Калібрами".

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У ніч проти 21 червня на території Хмельницької області лунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Про це повідомляє Хмельницька ОВА у Telegram-каналі.

Представники адміністрації попередили, що чути вибухи та порадили громадянам не залишати сховищ.

У самому обласному центрі про загрозу вибухів оголосили о 03:41 і лише о 05:42 у Telegram-каналі Хмельницької міськради з'явилося повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Відбій повітряної тривоги. Обстріл Хмельницької області

Згодом були опубліковані дані про збитий російський дрон.

Повідомлення про збитий БПЛА у Хмельницькій області

Тривоги в інших областях України

У нічний час повітряну тривогу оголосили в Київській області та низці інших регіонів. Повідомлення про це опублікувала ОВА, тоді як у Повітряних силах попередили про можливий черговий виліт іранських дронів-камікадзе, що баражують.

"Київська область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА!" — йдеться у публікації Повітряних сил ЗСУ.

Сигнали тривоги спочатку пролунали у таких областях: Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Черкаська.

Пізніше про загрозу БПЛА повідомили мешканців столичного регіону.

Близько п'ятої пішли повідомлення про відбій повітряних тривог.

Повітряна тривога

Напередодні, 20 червня, оперативне командування "Південь" повідомило про підвищений рівень ракетної небезпеки, оскільки війська противника вивели до Чорного моря додатковий ракетоносій.

За даними на вечір 20 червня, корабельне угруповання російського флоту становило близько 8 одиниць з урахуванням фрегата "Адмірал Макаров", що укомплектований вісьмома ракетами типу "Калібр".

Нагадаємо, що напередодні ворог влаштував першу за останні 18 днів атаку БПЛА на Київ та другу за місяць, за даними КМВА. У Запорізькій ОВА повідомили про обстріл туристичної зони – постраждало також майно та техніка. У Львівській виникла пожежа через попадання ворожого БПЛА по інфраструктурних об'єктах. Згодом міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що під час ранкової атаки зафіксовано три влучення по інфраструктурі. Але пообіцяв усунути пошкодження та також сказав, що робота громадського транспорту вже відновилася.

Також повідомлялося, що Міноборони США виділять Україні транш військової допомоги вартістю 6,2 млрд доларів. За словами речника американського міністра оборони Сабрини Сінгх, після перерахунку військову підтримку Україні вирішили збільшити на згадану суму.