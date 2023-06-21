Взрывы, сбитые БПЛА и тревоги в большинстве регионов: что известно о ночной атаке ВС РФ

В Воздушных силах предупредили об очередном вылете барражирующих иранских дронов-камикадзе. Повышенная угроза объяснялась и тем, что в Черном море у врага появился дополнительный ракетоноситель с 8 "Калибрами".

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В ночь на 21 июня на территории Хмельницкой области раздавались взрывы после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает Хмельницкая ОВА в Telegram-канале.

Представители администрации предупредили, что слышны взрывы и посоветовали гражданам не покидать убежища.

В самом же областном центре об угрозе взрывов объявили 03:41 и только в 05:42 в Telegram-канале Хмельницкого горсовета появилось сообщение об отмене воздушной тревоги.

Отмена воздушной тревоги. Обстрел Хмельницкой области

Впоследствии были опубликованы данные о сбитом российском дроне.

Сообщение о сбитом БПЛА в Хмельницкой области

Тревоги в других областях Украины

В ночное время воздушную тревогу объявили в Киевской области и ряде других регионов. Сообщение об этом опубликовала ОВА, тогда как в Воздушных силах предупредили о возможном очередном вылете барражирующих иранских дронов-камикадзе.

"Киевская область — угроза применения врагом ударных БпЛА!" — говорится в публикации Воздушных сил ВСУ.

Сигналы тревоги вначале прозвучали на территории следующих областей: Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Черкасская.

Позже об угрозе БПЛА уведомили жителей столичного региона.

Примерно с пяти пошли сообщения об отбое воздушных тревог.

Воздушная тревога

Накануне, 20 июня, оперативное командовании "Юг" сообщило о повышенном уровене ракетной опасности, поскольку войска противника вывели в Черное море дополнительный ракетоноситель.

По данным на вечер 20 июня, корабельная группировка российского флота составляла порядка 8 единиц с учетом присоединившегося к ней фрегата "Адмирал Макаров", укомплектованного восемью ракетами типа "Калибр".

Напомним, что накануне враг устроил первую за последние 18 дней атаку БПЛА на Киев и вторую за месяц, по данным КГВА. В Запорожской ОВА сообщили об обстреле туристической зоны — пострадало также имущество и техника. Во Львовской возник пожар из-за попадания вражеского БПЛА в инфраструктурные объекты. Спустя время мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что во время утренней атаки зафиксировано три попадания по инфраструктуре. Но пообещал устранить повреждения и также сказал, что работа общественного транспорта уже возобновилась.

Также сообщалось, что Минобороны США выделят Украине транш военной помощи стоимостью 6, 2 млрд долларов. По словам пресс-секретаря американского министра обороны Сабрины Сингх, после пересчета военную поддержку Украине решили увеличить на упомянутую сумму.