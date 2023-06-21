"Ми прийдемо, гнатимемо їх звідти": Данілов дав пораду росіянам в окупованому Криму (відео)

За словами секретаря РНБО, росіяни розуміють, що ЗСУ зайдуть на півострів. Він порадив їм бігти, доки є можливість.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов порадив росіянам в окупованому Криму повертатися додому. Про це він заявив під час телемарафону.

Так, Данілова попросили дати коментар щодо ліній оборони, які будують російські військові на півострові. За словами секретаря РНБО, окупанти чудово розуміють, що ЗСУ незабаром прийдуть.

"Це переляк. Вони розуміють, що питання лише часу, коли ми прийдемо, будемо їх гнати звідти. І я б усім порадив якнайшвидше користуватися послугами тієї споруди, яка на сьогодні у них є (Кримський міст, — ред.), щоб бути в безпеці", — зазначив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що всі кримчани, які втратили власність у 2014 році, отримають її назад, а за збитки їм виплатять компенсації.

"Хто встигне звідти, скажімо так, вирушити на батьківщину, звідки вони там приїхали, хай на ту територію і вирушають", — сказав Данілов.

Що стосується Кримського мосту, то, як заявив Данілов, про його руйнування поки що рано говорити. Необхідно вирішити, чи буде ця споруда потрібна Україні для вирішення певних завдань чи ні.

Олексій Данілов про деокупацію Криму (див. 8 хвилин)

Нагадаємо, що Данілов також говорив, що під окупацією росіян перебувають понад 200 потенційно небезпечних для України об'єктів. За його словами, зараз в Україні йдуть вирішальні місяці, які розставляють крапки у деяких процесах.

Крім того, секретар РНБО назвав поточні пріоритети Сил оборони. Він зазначив, що показники знищення ворожої техніки досягли максимуму від початку війни.