"Мы придем, будем их гнать оттуда": Данилов дал совет россиянам в оккупированном Крыму (видео)

По словам секретаря СНБО, россияне понимают, что ВСУ зайдут на полуостров. Он посоветовал им бежать, пока есть возможность.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов посоветовал россиянам в оккупированном Крыму возвращаться домой. Об этом он заявил во время телемарафона.

Так, Данилова попросили дать комментарий относительно линий обороны, которые строят российские военные на полуострове. По словам секретаря СНБО, оккупанты прекрасно понимают, что ВСУ скоро придут.

"Это испуг. Они понимают, что вопрос только времени, когда мы придем, будем их гнать оттуда. И я бы всем посоветовал как можно скорее пользоваться услугами той постройки, которая на сегодня у них есть (Крымский мост, — ред.), чтобы быть в безопасности", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что все крымчане, которые потеряли собственность в 2014 году, получат ее обратно, а за убытки им выплатят компенсации.

"Кто успеет оттуда, скажем так, отправиться на родину, откуда они там приехали, пусть на ту территорию и отправляются", — сказал Данилов.

Что касается Крымского моста, то, как заявил Данилов, о его разрушении пока рано говорить. Необходимо решить, будет ли это сооружение нужно Украине для решения определенных задач или нет.

Алексей Данилов о деоккупации Крыма (смотреть с 8 минуты)

Напомним, что Данилов также говорил, что под оккупацией россиян находятся более 200 потенциально опасных для Украины объектов. По его словам, сейчас в Украине идут решающие месяцы, которые расставляют точки в некоторых процессах.

Кроме того, секретарь СНБО назвал текущие приоритеты Сил обороны. Он отметил, что показатели уничтожения вражеской техники достигли максимума с начала войны.