Загибель людей біля сховища: чиновник КМДА відправили під домашній арешт

Згідно з версією слідства, неправильне виконання своїх службових обов'язків Романом Ткачуком стало причиною смерті та поранення людей, які перебували поряд із закритим бомбосховищем.

Related video

Рішенням Голосіївського районного суду Києва директору департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роману Ткачуку призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Йому було оголошено підозру у зв'язку із загибеллю людей біля закритого укриття. Про це 21 червня повідомляє видання "Ґраті".

Підозра щодо Романа Ткачука була оголошена 20 червня. Слідчі з'ясували, що укриття в Деснянському районі Києва, поряд з яким загинуло троє людей, є практично єдиною захисною спорудою, яка знаходиться поблизу житлових будинків, де проживали постраждалі під час російської атаки вночі 1 червня.

Станом на 1 червня, інші укриття, які були позначені на карті укриттів міста Києва поряд із будинками загиблих та постраждалих, фактично або були відсутні, або були закриті.

Правоохоронці заявили, що Роман Ткачук обіймав посаду директора департаменту муніципальної безпеки КМДА з 2018 року та особисто несе відповідальність за організацію та результати роботи цього підрозділу у галузі цивільного захисту на території міста Києва.

За версією слідства, неналежне виконання своїх обов'язків з боку Ткачука призвело до загибелі та поранення людей поряд із закритим укриттям.

Крім того, слідство встановило, що Ткачук дав вказівку своїм підлеглим створити онлайн-карту укриттів Києва, до якої вносили дані про захисні споруди, які фактично були відсутні або не були придатними для використання, що підтверджено актами підрозділів рятувальників у Києві.

Прокуратура повідомила, що з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2023 року на адресу департаменту, який очолює Ткачук, надійшло понад 400 скарг від громадян та звернень від керівників районних державних адміністрацій, на які не було належного реагування.

Роману Ткачуку оголосили підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу — службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків. За цей злочин передбачено позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Що з бомбосховищами у Києві

Нагадаємо, що 1 червня під час ранкової повітряної атаки Збройних сил РФ у Києві сталася трагічна ситуація з одним із бомбосховищ у Деснянському районі. Укриття виявилося закритим, і люди, які були поблизу, не змогли до нього потрапити. Внаслідок падіння снаряда загинули троє людей.

Того ж дня співробітники Київської міської прокуратури та поліції провели обшуки у будівлі Київської МДА за повідомленнями мешканців столиці про закрите бомбосховище під час обстрілу з боку російських збройних сил.

На початку червня було проведено перевірку 91% всіх бомбосховищ у Києві, і результати виявилися невтішними: лише дві третини укриттів були придатними для використання.