ЗС РФ вдарили по Дніпропетровській області: пошкоджено 10 житлових будинків та ЛЕП (фото)

Удару, за даними облради, було завдано по одній з громад Криворізького району. Пуски ракет здійснювалися з акваторії Азовського моря.

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У ніч на 22 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Постраждали приватні будинки та інфраструктура. Про це у четвер, 22 червня, повідомляє пресслужба голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА

Повідомляється, що ракети випустили російські військові з акваторії Азовського моря в напрямку Лозоватської громади Криворізького району.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 10 приватних житлових будинків, 1 господарська споруда, 2 гаражі, 2 автомобілі, 1 газопровід, водопровід та лінії електропередач.

Крім того, окупанти тричі обстріляли Нікополь з артилерії протягом ночі.

"На щастя, без жертв та поранених. В інших громадах області ніч минула спокійно", — зазначив Лукашук.

Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, уся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи міста працюють стабільно.

Нагадаємо, 20 червня стало відомо, що ЗС РФ здійснили обстріл рятувальників, які розчищали мул у Херсоні. Внаслідок артобстрілу загинув один співробітник ДСНС.

Також 20 червня російські окупанти атакували Львів безпілотниками типу Shahed, внаслідок чого сталося потрапляння у критично важливий об'єкт.