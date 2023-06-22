3700 одиниць техніки: Шойгу пообіцяв Путіну сформувати "резервну армію", — росЗМІ

За словами міністра оборони РФ, формуються п'ять полків 20-ї танкової армії, а також резерви у складі армійського корпусу.

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Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу у своїй доповіді перед президентом РФ Володимиром Путіним на засіданні Ради безпеки заявив, що до кінця червня буде сформовано "резервну армію", яка буде оснащена тисячами одиниць техніки. Про це 22 червня повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

"Ми формуємо резерви у складі армійського корпусу, армії, а також п'ять полків 20-ї танкової армії. Усе йде за планом. Фактично, до кінця червня ми завершимо формування резервної армії, а найближчим часом завершимо формування армійського корпусу", — відзвітував Шойгу перед Путіним.

За словами Шойгу, "резервна армія" отримає понад 3700 одиниць техніки. Згідно з його заявою, вищезгадані п'ять полків вже сформовані на 60 відсотків як за чисельним складом, так і за наявністю техніки.

Під час наради міністр оборони країни-агресорки також зазначив, що щодня на службу за контрактом вступає в середньому 1336 осіб, що становить приблизно полк. Згідно зі словами Шойгу, за прямим контрактом уже набрано 114 тисяч осіб, а також є ще понад 50 тисяч добровольців.

Нагадаємо, 19 червня ексофіцер ФСБ Росії Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що російське військове командування може оголосити загальну мобілізацію до лав ЗС РФ уже цієї осені. Гіркін переконаний, що ЗСУ переважають окупантів у військовій силі.

Раніше, 10 травня, ексголова "Роскосмосу" і радник із технічних питань армії РФ Дмитро Рогозін висловився про необхідність проведення другої хвилі мобілізації.