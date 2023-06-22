Бойовий дрон MQ-1C Grey Eagle отримає нові датчики наведення і стане ще небезпечнішим

Нова версія блоку корисного навантаження CSP v3 отримає камеру для кращого бачення в темряві та інші поліпшення

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Армія США встановить на борту безпілотників MQ-1C Grey Eagle поліпшені датчики наведення від RTX (у минулому Raytheon Technologies). Про таку модернізацію техніки написало видання C4ISRNET, посилаючись на заяву Виконавчого управління програми розвідки, радіоелектронної боротьби і сенсорів (IEW&S).

Модифікація MQ-1C Grey Eagle

Американські військові замовили у виробника партію датчиків Common Sensor Payload Version 3 (CSP v3) загальною вартістю $118 млн. Таке обладнання армія США зазвичай встановлює на безпілотний літак MQ-1C Grey Eagle, який випускає компанія General Atomics.

Директор проєкту з датчиків і повітряної розвідки в IEW&S Денніс Тіфі зазначив, що нова партія сенсорів отримає кілька поліпшень, як порівняти з попередньою версією. Зокрема, блок оснастять більш просунутою камерою короткохвильового інфрачервоного випромінювання, яка значно збільшить якість зображення в умовах низької освітленості.

"Оновлення також вирішує проблему старіння обладнання в поточній версії CSP 2, щоб гарантувати продовження підтримки в майбутньому", — додав Денніс Тіфі.

Безпілотник MQ-1C Grey Eagle

MQ-1C Grey Eagle — це розвідувально-ударний безпілотник виробництва компанії General Atomics. Цікаво, що його випускають на замовлення сухопутних, а не повітряних сил США. Військовий БПЛА несе різне корисне навантаження, зокрема ракети Hellfire, Stinger і бомби Viper Strike.

Характеристики MQ-1C Grey Eagle:

довжина — 8 м;

висота — 2,1 м;

розмах крил — 17 м;

максимальна висота польоту — понад 8 км;

максимальна тривалість польоту — до 45 год (без бойового навантаження).

Раніше писали, що ВМС США замовили у Raytheon радіокеровану торпеду Barracuda UUV. На розробку такого апарата виділили $25,5 млн.

До цього писали про модифікацію військового безпілотника Coyote Block 3 для армії США, яка завершиться до кінця 2023 року. Військові попросили RTX зробити дрон багаторазовим, щоб їх можна було застосовувати не тільки для ураження, а й для ведення розвідки.