Не втримає Енергодар: РФ розглядає теракт на ЗАЕС для зупинки контрнаступу ЗСУ, — Подоляк

Чи зважиться Росія підірвати ЗАЄС залежить виключно від реакції цивілізованого світу, вважають в Офісі президента України.

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Через те, що Росія не може втримати Енергодар і загалом завадити українському контрнаступу, вона може підірвати Запорізьку АЕС. Про це в своєму твітері написав радник голови Офіса президента України Михайло Подоляк.

"Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню. До цієї стратегії належать і спроби ударів "Кинджалів" по дамбі в Кривому Розі. Нині відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами. Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу", — написав Подоляк.

Він додав, що світ має накреслити "червоні лінії" для Росії не завтра, а вже сьогодні. За словами Подоляка, про наслідки надзвичайної ситуації на ЗАЕС світ вже попереджений.

Нагадаємо, що очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов 20 червня заявив, російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі. Вони заклали вибухівку в ставок-охолоджувач.

Також у військовій розвідці України повідомили, що низка фактів вказує на те, що російські окупанти свідомо зруйнували греблю Каховської гідроелектростанції. За пів години до вибуху військовослужбовцям ЗС РФ надійшов наказ залишити Каховську ГЕС.