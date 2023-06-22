Затримуватимуть бійців Міноборони РФ: "Вагнер" створює "поліцію" в окупованій частині України

Нова військова поліція стежитиме за порядком на окупованих територіях і виловлюватиме порушників віськової дисципліни.

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ПВК "Вагнер" формує військову поліцію для роботи на окупованих територіях. Найманці Пригожина заявляють, що готові затримувати навіть представників Міноборони. Про це пише російське видання "Верстка".

Журналістам на очі потрапило оголошення на сторінці організації у "Вконтакті" про набір експрацівників силових структур із досвідом оперативної роботи до військовій поліції на окупованих територіях. До лав "нових поліціянтів" запрошують силовиків із СОБРу, ОМОНу, ГРОМу та інших підрозділів. Згідно з оголошенням, робота орієнтована "на затримання, оперативні та комендантські функції".

"З оперативників набираємо комендантський полк, називатимемо це військовою поліцією. Ви повинні будете стежити, щоб усі дотримувалися правил компанії. Дивитись, щоб не було злодіїв та мародерів, не було побиття, пияцтва тощо. Також в обов'язки входить оперативне завдання виявляти ДРГ і робота, звісно, з ДРГ: допити, оперативне слідство", — розповів телефоном журналістам вербувальник Денис.

За його словами, новому підрозділу потрібно буде стежити, щоб правила ПВК не порушували добровольчі загони та солдати Міноборони.

"Працюєте сміливо, жодних питань не буде зовсім. Міноборонівця спіймати – це не грішна справа. Тварини там розплодилися, бухають як свині. Ми маємо повністю всі повноваження. Вакансії зараз відкриті. Наскільки вони будуть актуальними за місяць — я не скажу вам. Росія велика, нам телефонують з усіх регіонів країни, ви не повірите", — сказав Денис.

Оклад поліціянта складатиме нібито 240 тисяч рублів на місяць плюс премії. На якій саме з окупованих територій працювати, кандидат вибирати не може.

"Ви ж не в піонерському таборі, куди відправлять — там і працюватимемо", — сказав вербувальник.

Нагадаємо, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що росіяни можуть залишитися без армії, а пізніше і без РФ. Такі наслідки може нести просування ЗСУ на фронті, яке замовчують для Кремля.

Раніше повідомлялося, що після війни в Україні до Росії повернулися 32 тисячі колишніх зеків. За словами Пригожина, більшість найманців, які раніше відбували покарання у колоніях, нібито змінилися на фронті та більше не скоюють злочинів.