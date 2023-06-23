Щоденно бʼє ворога: бійці ЗСУ показали трофейну САУ "Акація" під Бахмутом (відео)

Українські військові кажуть, що їм доводиться змінювати позиції через активне застосування окупантами дронів-камікадзе "Ланцет". Проте і бійці влучно ведуть вогонь по базах ворога.

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Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" захопили російську самохідну артустановку 2С3 "Акація". Нині вона нищить окупантів під Бахмутом. Про це повідомляє АрміяInform.

152-мм САУ "Акація" нині стоїть під Бахмутом надійно замаскована сіткою та гіллям. Українські артилеристи кажуть, що працюють з машини, коли мають сигнал від побратимів. Вони отримують координати, наводяться й атакують.

"Акація" замаскована та захищена на позиції

"Яка ціль — не знаємо, а про результати нам потім кажуть, після стрільби — влучили чи ні. Бува, кажуть конкретніше, яку саме ціль відпрацювали", — розповідає командир "девʼятої" машини Олександр.

Як розповідають військові, типовими цілями для них є укріплення та будівлі із живою силою окупантів. В таких випадках машини заряджають кумулятивними та осколково-фугасними боєприпасами. Вогонь по околицях Бахмута ведеться на відстань 9 км, де ворог має пересувний пункт управління та КСП (командно-спостережний пункт). Військові при цьому змінюють позицію кожен день по кілька разів.

Постріл з "Акації"

"От, наприклад, працюємо кумулятивними боєприпасами на дальність лише 8-10 кілометрів — частіше починаємо переміщуватися, тому що противник вважає, що працює по них танк. Тому вони починають обстрілювати все, що є в зоні ураження 8 км, причому обстрілюють доволі щільним вогнем", — пояснює "Граніт".

Окрім цього командир САУ Олександр каже, що металева сітка виявляється дійсно ефективною проти російських дронів-камікадзе "Ланцет". Але в РФ вже є різні версії таких дронів, зокрема з кумулятивною бойовою частиною. Окупанти дуже активно використовують "Ланцети". За словами бійців, 5-6 на день, при чому запускають одразу декілька дронів. Перший пробиває сітку, а другий вже атакує ціль.

Нагадаємо, 23 червня в "Укроборонпромі" показали, як відновили затоплений танк Т-90, який кинули окупанти.

12 червня екіпаж трофейного Т-80БВ розказав про прямий танковий бій із ЗС РФ.