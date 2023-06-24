Здали без бою. Бійці ПВК "Вагнер" увійшли до Воронежа, — Гіркін

Надходить інформація, що найманці взяли під контроль ключові об'єкти у Воронежі та переманюють на свій бік російських військових.

Related video

Найманці ПВК "Вагнер" безперешкодно увійшли до Воронежа на тлі конфлікту з Міноборони Росії. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив ексофіцер ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін.

"Музиканти увійшли до Воронежа без опору", — написав терорист. Найманців ПВК "Вагнер" називають "музикантами" або "оркестром" через асоціацію назви з німецьким композитором Ріхардом Вагнером.

Telegram-канал AP Wagner, пов'язаний із ПВК "Вагнер", заявив, ніби "вагнерівці" взяли під контроль ключові військові об'єкти у Воронежі. Зазначається, що військовослужбовці російської регулярної армії нібито переходять "на бік народу".

23 червня ПВК "Вагнер" фактично оголосила війну Міноборони Росії. Засновник організації Євген Пригожин заявив, що російська регулярна армія обстріляла позиції його найманців у тилу, тому він вирішив покарати військове керівництво країни.

Уранці 24 червня з'явилася інформація, що колона військової техніки ПВК "Вагнер" рухається з Воронежа на Москву. У Воронезькій і Московській областях оголосили режим контртерористичної операції.

Напередодні озброєні люди оточили адмінбудівлі в Ростові, включно з управліннями МВС і ФСБ. Губернатор регіону Василь Голубєв закликав місцевих жителів не виходити на вулицю.