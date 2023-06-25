Дні Путіна закінчуються: на главу Кремля очікує доля Єльцина після заколоту Пригожина, — ЗМІ

Глава ПВК "Вагнер" зруйнував образ Путіна як "рятівника" Росії. Лідери з СРСР рідко виживають після переворотів — Михайло Горбачов закрився на віллі в Криму, а Борис Єльцин пішов у запій, згадали британські журналісти.

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Репутацію президента Росії Володимира Путіна остаточно зруйновано спробою заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це пише британське видання The Telegraph.

Російський диктатор утримав владу, але Пригожин "безповоротно пошкодив" його вплив. На думку журналістів, "кремлівські дні Путіна закінчені".

"Путінська аура непереможності й контролю, підірвана його невдалим вторгненням в Україну, тепер зруйнована повністю. Росіяни люблять, щоб їхні лідери були жорсткими. Будь-яка ознака слабкості може бути фатальною. Звернення Путіна до росіян із благанням про підтримку показали його як слабкого", — йдеться в публікації.

Мільйони росіян бачили Путіна як "неприборканого рятівника" та відтворювача Росії після розпаду Радянського Союзу. Тепер вони побачать неповноцінну людину, яка не відбулася, зазначили автори.

Постраждало й оточення Путіна, яке часто намагалося догодити диктатору та вислужитися перед ним. А зараз вони дивитимуться в бік інших потенційних лідерів РФ.

Автори The Telegraph згадали паралелі з іншими путчами в країнах колишнього СРСР. Радянські лідери рідко виживають після перевороту, навіть якщо він був повністю невдалим, підкреслили вони.

"Замкнений на віллі в Криму Михайло Горбачов пережив переворот прихильників жорсткої лінії Кремля в серпні 1991 року. Він почав стрімко втрачати владу й за п'ять місяців втратив вагу радянського лідера", — йдеться в статті.

А експрезидент Росії Борис Єльцин направив танки до парламенту після спроби усунення від влади.

"Це спрацювало та зміцнило його президентство. Але викликаний переворотом хаос поглинув Єльцина — він занурився в алкоголізм. У новому 2000-му році Єльцин здався після хаотичних шести років на посаді й віддав владу Путіну", — додали експерти.

Пригожин каже, що його заколот був не держпереворотом, а спробою розібратися з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Валерієм Герасимовим. На думку журналістів, як би не прикривався заколот, Путін — це президент Росії.

Якщо кадрові військові РФ вступлять у бої з російськими найманцями, Путін назавжди втратить лідерство, зробили висновок автори.

Фокус із посиланням на військових експертів раніше писав, що план бунту Пригожина міг передбачати вбивство Путіна за підтримки вищого генералітету й силовиків.

Експерти зі США навпаки вважають, що Путін може вбити Пригожина. Главу ПВК "Вагнер" може не врятувати переїзд у Білорусь.