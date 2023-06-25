Під Курськом збили БПЛА, який летів на Москву, — росЗМІ (фото)
Безпілотник співробітники "Росгвардії" збили на околицях села Гир'ї Курської області. БПЛА ніс кумулятивний заряд КЗ-6, який використовують для атак на військове і промислове обладнання.
У суботу, 24 червня, у бік Москви рухався безпілотний летальний апарат із вибухівкою, але до мети він не долетів. Інформацію про це опублікувало медіа Mash у неділю, 25 червня.
РосЗМІ пише про те, що безпілотник ніс кумулятивний заряд КЗ-6, який використовують для атак на військове і промислове обладнання.
"Виходячи з напрямку і дальності польоту такого БПЛА (до 800 км), його метою була (російська, — ред.) столиця", — пише медіа.
Журналісти додали, що до Москви БПЛА не долетів. Співробітникам "Росгвардіі" вдалося його приземлити в Курській області біля села Гир'ї. Дрон знищили на місці.
Наразі невідомо, з якої саме відправної точки безпілотник летів у бік російської столиці. Станом на зараз ані загони РДК, ані українські військові не взяли на себе відповідальності за запуск БПЛА.
Зазначимо, що кумулятивний заряд КЗ-6 часто використовують для атак на військове і промислове обладнання. А під час вибуху він може пробити залізобетонні плити товщиною до пів метра.
Нагадаємо, 25 червня російська влада заявила про те, що військовим вдалося перехопити 4 БПЛА над Курськом. В атаці безпілотників звинуватили Україну. Ймовірними цілями безпілотників були військові об'єкти РФ, стверджують росіяни.
А 23 червня губернатор Курської області заявив, що над Курськом збили безпілотник. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що ППО Росії збила якийсь дрон. Місцеві жителі виклали в мережу відео з вибухами.