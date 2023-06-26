76% американців вважають перемогу України важливою для США, – опитування

Абсолютна більшість американців підтримує надання Києву військової допомоги. Як зазначає політична директорка Інституту Рейгана Рейчел Хофф, в США немає втоми від України.

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Президентський фонд та Інститут Рональда Рейгана оприлюднили результати соцопитування американських громадян щодо зовнішньої політики. Про це повідомляє Defense News.

Перше літнє опитування виявило постійну підтримку населенням ролі Сполучених Штатів, як провідної країни у світі, а також відсутність підтримки щодо скорочення витрат на оборону. Всього у соцопитуванні взяли участь 1254 людини онлайн та телефоном. Відтак 76% респондентів відповіли, що перемога України є важливою для Сполучених Штатів. Серед прихильників демократів рівень підтримки склав 86%. Серед республіканців показник трохи нижче — 71%,

Окрім цього 59% американців підтримують надання Україні військової допомоги із США, проти допомоги виступають 30%. Показник дещо збільшився, бо у листопаді 2022 року тільки 57% респондентів підтримували військову допомогу Києву, а проти було 33%. Противники підтримки вважають, що Штатам треба зосередитись на власних проблемах.

"Опитування не вказує на те, що існує якась втома від України. Рівень підтримки відправки військової допомоги Україні не знижується. Це залишилося послідовним", — заявила політична директорка Інституту Рейгана Рейчел Хофф.

Серед прихильників постачання військової допомоги 37% людей сказали, що найважливішим є протистояння російської агресії в Україні, щоб стримати Кремль від вторгнення в інші сусідні країни. Ще 30% назвали найважливішим сам факт допомоги країнам захищати суверенітет інших націй та свободу народів.

Нагадаємо, 26 червня спецпризначенець із США Девід Брамлетт заявив, що українські військові "до біса ефективні".

24 червня у США відреагували на військовій переворот Євгена Пригожина у РФ. Вони знали про наміри ще в першій половині місяця.