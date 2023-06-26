У Міноборони України повідомили, куди РФ перекидає війська, задіяні у заколоті Пригожина

Російське командування через політичну кризу та спробу військового перевороту збирало підрозділи зі сходу України та намагалося перемістити їх у Московський регіон.

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Російські війська, які знімали з позицій і відправляли для придушення військового заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, повертають знову на схід України. Про це в телемарафоні повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"З того, що ми бачимо: під час активізації подій, політичної кризи у Російській Федерації вони збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити в Московський регіон", — розповіла вона.

За її інформацією, через те, що події в РФ дуже швидко вичерпали себе, війська РФ знову повертають на схід.

"Це з того фактажу, який ми бачимо", — сказала Маляр.

За словами заступниці міністра оборони України, на сході протягом минулого тижня ЗСУ проводили успішні наступальні дії. На чотирьох напрямках — Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському і Бахмутському напрямках тривають активні бойові дії. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулося понад 250 боєзіткнень. На кількох ділянках фронту Сили оборони розпочали контранступальні дії і по кожному з цих напрямках є просування. За словами Ганни Маляр, втрати росіян у 8 разів більші, ніж втрати ЗСУ.

Нагадаємо, що ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина можуть усунути в Білорусі найближчим часом, а сам Олександр Лукашенко не контролює навіть власних силовиків.

Раніше повідомлялося, що Євген Пригожин вважає свій похід на Москву вдалим і таким, що зміг збадьорити суспільство.