Тіла завозять вантажівками: міський голова Мелітополя розповів, де ховають загиблих окупантів

Для приховування реальної цифри втрат у війні проти України, на Запоріжжі російські окупанти риють братські могили, повідомив Іван Федоров.

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В районі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області російські окупанти намагаються приховати втрати ЗС РФ. Тіла загиблих звозять вантажівками. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, одна з таких могил вирита між Токмаком та Молочанськом. Туди російські окупанти звозять трупи і ховають їх.

Також Іван Федоров зазначив, що в окупованій частині Запорізької області з'являється все більше військових шпиталів.

"Лише за минулий тиждень їх відкрили під Веселим і під Пологами у школі та дитячому садку. Оперують поранених просто в їдальнях", — говорить Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Нагадаємо, що за підсумками останніх 7 днів загальні втрати ЗС РФ у порівнянні з українськими були у вісім разів вище. За даними Міністерства оборони, російські війська намагались просуватись на 5 напрямках, а Сили оборони України наступають на півдні та сході України.

Раніше повідомлялося, що російське командування у своїх зведеннях щомісяця повідомляє про 20 збитих літаків ПС України. У Повітряних силах повідомили, що на початку червня ЗСУ втратили один літак.