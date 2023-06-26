ЗСУ вибили росіян із західного берега каналу "Сіверський Донець — Донбас", — Сирський (відео)

Українські бійці розгромили 3-й батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ. Унаслідок атаки окупанти втратили понад 30 вбитими і півсотні пораненими.

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Українським військовим вдалося зачистити від російських окупантів плацдарм на західному березі каналу "Сіверський Донець — Донбас". Про це написав у Telegram 26 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу "Сіверський Донець — Донбас", — коротко зазначив воєначальник.

Сирський показав відео, зняте камерою GoPro бійцями 1-ї роти 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр). Саме вони розгромили 3-й батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ.

Спочатку на кадрах показують безрезультатні прильоти російських снарядів по позиціях захисників. Далі бійці забирають пораненого з поля бою і вантажать на бронемашину.

"Відмінна робота, а також успішна евакуація пораненого", — зауважив Сирський.

Канал "Сіверський Донець — Донбас" розташований поруч із Торецьком

Нагадаємо, що командир 3-ї ОШБр, полковник Андрій Білецький 24 червня розповідав про втрати в лавах ЗС РФ унаслідок звільнення території каналу. У батальйоні 57-ї гвардійської мотострілецької бригади понад 30 убитих, десяток полонених і півсотні поранених.

За даними Міноборони України, 24 червня ЗСУ одночасно наступали на кількох напрямках фронту. Ворожа армія безуспішно пішла в атаку на Куп'янському, Лиманському та Мар'їнському напрямках.