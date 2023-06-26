Їх там немає: у ЗСУ розповіли про ганебну втечу "вагнерівців" із Бахмута (відео)

Сергій Череватий розповів, що під Бахмутом за добу вбито 153 росіянина, 203 окупанти дістали поранення, шістьох Сили оборони взяли в полон.

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Найманці з ПВК "Вагнер" відсутні в районі Бахмута. Однак, крім регулярних військ Російської Федерації, у цій області присутні окупанти з інших російських приватних військових компаній. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Череватий, коментуючи останні новини про прогрес Сил оборони на Бахмутському напрямку, заявив, що ініціатива перебуває в руках українських сил і що вони продовжують чинити тиск на противника.

Протягом доби, за його словами, на цьому напрямку було вбито 153 росіянина, 203 окупанти дістали поранення, шістьох Сили оборони взяли в полон. Відбулося 17 бойових зіткнень, росіяни продовжували активно обстрілювати українських захисників, а також двічі атакували з авіації.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи є якась інформація про присутність у районі Бахмута терористів із ПВК "Вагнер", Череватий сказав:

"Ні, вони звідти вийшли, а точніше — ганебно втекли. Головною діючою силою там зараз є повітряно-десантні підрозділи противника. І це чіткий маркер, наскільки для них важливо утримати Бахмут".

За словами спікера ЗСУ, крім повітряно-десантних підрозділів РФ у районі Бахмута є також окупаційні піхотні підрозділи та інші ПВК, зокрема Шторм-Z.

Нагадаємо, 25 червня 3-тя ОШБ опублікувала відео важких боїв під Бахмутом, під час яких ЗСУ розгромили 57-му бригаду ЗС РФ.

Також 25 червня майор Максим Жорін повідомив, що під Бахмутом військові відвоювали кілометрову лінію окопів.