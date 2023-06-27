"Московські жирні коти будуть мститися": Гіркін прогнозує, що Пригожин піде в президенти РФ

Ексватажок проросійських бойовиків вважає, що "кухар Путіна" може збудувати політичну кар'єру на тлі свого заколоту, але впевнений, що у Кремлі жодних угод з Пригожиним не дотримуватимуться.

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Після військового заколоту політична кар'єра для Євгена Пригожина — один з небагатьох варіантів, оскільки "московські жирні коти" не пробачать йому переляк і будуть мститися. Таку думку висловив у своєму телеграм-каналі ексватажок проросійських бойовиків "ДНР", колишній офіцер ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін.

На його думку, після того, як Пригожин "злився", у Кремлі відновилася звична "битва під килимом" і він упевнений, що жодних угод з Пригожиним дотримуватися не стануть, якщо в оточенні Путіна хтось не переконає його не чіпати Пригожина.

"Доля "Вагнера" залежатиме від того — чи віддасть їх "на поживу" президент оновленому МО РФ (як було вирішено раніше), чи все-таки збереже, дозволивши переїхати до Білорусі. Від цього, насправді, залежить і подальша політична доля самого Пригожина. Якщо йому вдасться зберегти свою ПВК і контроль за нею — то через деякий час ресурси "кухаря" почнуть переконувати слухачів, що "Пригожин всіх переміг, але скромно і мужньо взяв на себе тягар вигнанця, щоб не допустити громадянської війни", — написав Гіркін.

Він також висловився про те, що Євген Пригожин може стати кандидатом в президенти РФ, і для нього це може бути успішним варіантом, бо риторика "справедливості" та "ореол мученика" зіграють на руку Пригожину після того переполоху, який той зробив у РФ.

"У цьому випадку ми скоро побачимо Кухаря як одного з ймовірних кандидатів на виборах президента. З "риторикою справедливості", доповненою "ореолом гнаного мученика" і "вкрай успішного полководця, який за декілька годин легко захопив мільйонне місто". Якщо ж ні… То за життя Пригожина я не поставлю ламаного гроша. Без свого війська і поза політичним полем — він навіть Лукашенку зовсім не потрібен навіть як "приживалка". І "другого шансу" Пригожин не отримає. А за пережитий страх московські жирні коти намагатимуться помститися", — написав Гіркін.

Нагадаємо, що Гіркін також запропонував повісити Пригожина через заколот і через те, що "вагнерівці" знищили 6 бойових вертольотів і один літак під час свого заколоту.

Також Гіркін запропонував Путіну залишити посаду президента, бо той не вміє керувати країною під час заколоту. За його словами, період "смути" в Росії ще попереду.