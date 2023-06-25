"Нездатний до важкої роботи": Гіркін запропонував Путіну залишити пост президента (відео)

Терорист закликав лідера РФ передати владу людині, здатній керувати державою в умовах заколоту й відповідати перед народом. Він упевнений, що росіяни ще відчують період "смути".

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Терорист Ігор Гіркін розкритикував президента Росії Володимира Путіна за безвідповідальність в умовах військового заколоту. На його думку, лідер країни-агресорки мав взяти на себе роль головнокомандувача, а не делегувати свої обов’язки іншим людям. Подібну заяву Стрєлков-Гіркін зробив під час засідання "Клубу роздратованих патріотів" 25 червня.

"Якщо президент не бере на себе відповідальність перед народом за ведення великої та серйозної війни, як можна розраховувати на те, що будь-які інші чиновники відповідатимуть за свої дії? Якщо чинний президент не готовий взяти на себе керівництво процесом переведення країни на військові рейки, якщо не готовий до повноважень верховного головнокомандувача, то просто необхідно передати, але тільки законним шляхом, їх тому, хто здатний до такої важкої роботи", — підкреслив Гіркін.

За його словами, період "смути" в Росії ще попереду. Він зазначив, що військовий заколот, організований очільником ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним, ще матиме наслідки. Гіркін переконаний, що в країні-агресорці станеться перерозподіл влади, зокрема міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов більше не матимуть тієї влади, яка в них була.

Окрім того, Гіркін переконаний, що успішне просування "вагнерівців" на території РФ показало незахищеність тилу.

Нагадаємо, пресслужба Пригожина проінформувала, що станом на 25 червня керівник "вагнерівців" недоступний для зв’язку.

Бійці "Шторм Z" записали звернення до Пригожина, в якому назвали його "нелюдом" за припинення заколоту. За словами в’язнів, тепер вони отримують погрози за підтримку невдалої спроби перевороту.