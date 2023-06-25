"Неспособен к тяжелой работе": Гиркин предложил Путину покинуть пост президента (видео)

Террорист призвал лидера РФ передать власть человеку, способному управлять государством в условиях мятежа и отвечать перед народом. Он уверен, что россияне еще почувствуют период "смуты".

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Террорист Игорь Гиркин раскритиковал президента России Владимира Путина за безответственность в условиях военного мятежа. По его мнению, лидер страны-агрессорки должен был взять на себя роль главнокомандующего, а не делегировать свои обязанности другим людям. Соответсвующее заявление Стрелков-Гиркин сделал во время заседания "Клуба раздраженных патриотов" 25 июня.

"Если президент не берет на себя ответственность перед народом за ведение большой и серьезной войны, как можно рассчитывать на то, что любые другие чиновники будут отвечать за свои действия? Если действующий президент не готов взять на себя руководство процессом перевода страны на военные рельсы, если не готов к полномочиям верховного главнокомандующего, то просто необходимо передать, но только законным путем, их тому, кто способен к такой тяжелой работе", — подчеркнул Гиркин.

По его словам, период "смуты" в России еще впереди. Он отметил, что военный мятеж, организованный главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, еще будет иметь последствия. Гиркин убежден, что в стране-агрессорке произойдет перераспределение власти, в частности министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов больше не будут иметь той власти, которая у них была.

Кроме того, Гиркин убежден, что успешное продвижение "вагнеровцев" на территории РФ показало незащищенность тыла.

Напомним, пресс-служба Пригожина проинформировала, что по состоянию на 25 июня руководитель "вагнеровцев" недоступен для связи.

Бойцы "Шторм Z" записали обращение к Пригожину, в котором назвали его "нелюдью" за прекращение мятежа. По словам заключенных, теперь они получают угрозы за поддержку неудачной попытки переворота.