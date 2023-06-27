"Московские жирные коты будут мстить": Гиркин прогнозирует, что Пригожин пойдет в президенты РФ

Экс-главарь пророссийских боевиков считает, что "повар Путина" может построить политическую карьеру на фоне своего мятежа, но уверен, что в Кремле никаких соглашений с Пригожиным придерживаться не будут.

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После военного мятежа политическая карьера для Евгения Пригожина — один из немногих вариантов, поскольку "московские жирные коты" не простят ему испуг и будут мстить. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале экс-главарь пророссийских боевиков "ДНР", бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин.

По его мнению, после того, как Пригожин "слился", в Кремле возобновилась привычная "битва под ковром" и он уверен, что никаких сделок с Пригожиным соблюдать не станут, если в окружении Путина кто-то не убедит его не трогать Пригожина.

"Судьба "Вагнера" будет зависеть от того — отдаст ли их "на съедение" президент обновленному МО РФ (как было решено ранее), или все-таки сохранит, позволив переехать в Беларусь. От этого, на самом деле, зависит и дальнейшая политическая судьба самого Пригожина. Если ему удастся сохранить свою ЧВК и контроль за ней — то через некоторое время ресурсы "повара" начнут убеждать слушателей, что "Пригожин всех победил, но скромно и мужественно взял на себя бремя изгнанника, чтобы не допустить гражданской войны", — написал Гиркин.

Он также высказался о том, что Евгений Пригожин может стать кандидатом в президенты РФ, и для него это может быть успешным вариантом, потому что риторика "справедливости" и "ореол мученика" сыграют на руку Пригожину после того переполоха, который тот сделал в РФ.

"В этом случае мы скоро увидим Повара как одного из вероятных кандидатов на выборах президента. С "риторикой справедливости", дополненной "ореолом гонимого мученика" и "крайне успешного полководца, который за пару часов легко захватил миллионный город". Если же нет... То за жизнь Пригожина я не поставлю ломаного гроша. Без своего войска и вне политического поля — он даже Лукашенко совсем не нужен даже как "приживалка". И "второго шанса" Пригожин не получит. А за пережитый страх московские жирные коты будут пытаться отомстить", — написал Гиркин.

Напомним, что Гиркин также предложил повесить Пригожина из-за мятежа и из-за того, что "вагнеровцы" уничтожили 6 боевых вертолетов и один самолет во время своего мятежа.

Также Гиркин предложил Путину покинуть пост президента, потому что тот не умеет управлять страной во время мятежа. По его словам, период "смуты" в России еще впереди.