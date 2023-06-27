Залишають блокпости і будинки місцевих: під Мелітополем фіксують підозрілу "метушню" окупантів

За повідомленням місцевих, російські окупанти до чогось готуються — солдатів знімають з позицій, а зброю встановлюють просто на городах цивільних.

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В районі тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі спостерігається метушня серед російських загарбників. Їх знімають з позицій і відправляють на передову. Про це повідомляє місцеве видання "РИА Мелитополь" з посиланням на місцевих жителів.

Зазначається, що росіяни почали залишати домівки мирних жителів під Мелітополем, бо їх нібито виводять з тилу на позиції. У селах під Мелітополем місцеві жителі помітили активне пересування противника.

Так, у Михайлівці, розташованій за 50 кілометрів від Мелітополя, помітно зменшилася кількість російських військових.

"На нашій вулиці в домівки приїжджають лише офіцери на легкових авто, щоб переночувати. А того масового руху р*шистів по вулиці, який був раніше, вже немає. Кажуть, що їх кудись в "гарячі точки" перекидають", — повідомляють жителі Михайлівки.

Інші мешканці Михайлівки кажуть, що російські окупанти заходилися встановлювати зброю просто в городах у людей, які ближче до краю селища.

У селі Веселе Мелітопольського району росгвардійці також виїхали з будинків мирних жителів на позиції — з'являються лише вночі і рано вранці їдуть.

Також повідомляється, що на в'їзді в селище Мирне з пересувних блокпостів зняли вояків, і уже півтора тижні немає перевірок.

Нагадаємо, що в районі тимчасово окупованого Мелітополя російські окупанти намагаються приховати втрати ЗС РФ. Тіла загиблих звозять вантажівками і ховають у братських могилах.

Раніше повідомлялося, що 22 червня ЗСУ завдали ударів по розташуванню російських окупантів у Мелітополі. Російська ППО намагалася збити українські ракети.