У ворога є потужності: Росія готує нові обстріли міст України, — Гуменюк

Речниця Сил оборони півдня зазначила, що зараз РФ не виводить ракетоносії на чергування в Чорне море, однак для підготовки атаки з моря їй достатньо 2-3 годин.

Related video

Після низки масованих ракетних атак по Україні, Росія взяла тактичну паузу, що свідчить про те, що окупанти готують нові обстріли. Про це у вівторок, 27 червня, заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вона зазначила, що минула ніч була відносно спокійною, оскільки росіяни готуються до перепланування своїх дій.

"Потужності у них ще є. Запаси вони поповнили, зокрема й дронові. І це говорить про те, що масовані нічні атаки будуть повторюватися. Але присипати пильність, що це буде тільки вночі не можна. Ми повинні бути напоготові. Ворог підступний і шукатиме для себе перемог там, де може їх хоча б інсценувати", — наголосила Гуменюк.

Речниця Сил оборони півдня запевнила, що зараз кількість кораблів РФ у Чорному морі скоротилася, порівняно з морськими силами, які розгортали раніше, водночас ракетоносіїв у Чорному морі на чергуванні зараз немає.

"Це 7 кораблів у Чорному і 1 в Азовському морі. Вони викривають надводну ситуацію і займаються розвідкою. А це говорить про те, що, найімовірніше, готують наступний удар", — додала Гуменюк.

Однак вона зазначила, що для того, щоб Росія могла підготуватися до ураження з моря, достатньо 2-3 годин.

Нагадаємо, 26 травня населені пункти в Херсонській області зазнали повітряної атаки противника із застосуванням безпілотників.

На початку червня Гуменюк розповіла, що росіяни використовують нову тактику із залученням ракетоносіїв у Чорному морі для того, щоб створити напругу.