У врага есть мощности: Россия готовит новые обстрелы городов Украины, — Гуменюк

Спикер Сил обороны юга отметила, что сейчас РФ не выводит ракетоносители на дежурство в Черное море, однако для подготовки атаки с моря ей достаточно 2-3 часов.

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После ряда массированных ракетных атак по Украине, Россия взяла тактическую паузу, что свидетельствует о том, что оккупанты готовят новые обстрелы. Об этом во вторник, 27 июня заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".

Она отметила, что минувшая ночь была относительно спокойной, поскольку россияне готовятся к перепланировке своих действий.

"Мощности у них еще есть. Запасы они пополнили, в том числе и дроновые. И это говорит о том, что массированные ночные атаки будут повторяться. Но присыпать бдительность, что это будет только ночью нельзя. Мы должны быть начеку. Враг коварен и будет искать для себя побед там, где может их хотя бы инсценировать", — подчеркнула Гуменюк.

Спикер Сил обороны юга заверила, что сейчас число кораблей РФ в Черном море сократилась, по сравнению с морскими силами, которые разворачивали ранее, в то же время ракетоносителей в Черном море на дежурстве сейчас нет.

"Это 7 кораблей в Черном и 1 в Азовском море. Они разоблачают надводную обстановку и занимаются разведкой. А это говорит о том, что, скорее всего, готовят следующий удар", — добавила Гуменюк.

Однако она отметила, что для того, чтобы Россия могла подготовиться к нанесению удара с моря, достаточно 2-3 часов.

Напомним, 26 мая населенные пункты в Херсонской области подверглись воздушной атаки противника с применением беспилотников.

В начале июня Гуменюк рассказала, что россияне используют новую тактику с привлечением ракетоносителей в Черном море для того, чтобы создать напряжение.