"Царь-башта": в мережі показали російський Т-72 з величезною надбудовою (відео)

У РФ продовжують експериментувати з тим, як покращити захист машини від дронів-камікадзе й ПТРК. Проте настільки великих конструкцій ще не було. Їхня ефективність невідома.

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Російські окупанти встановили на танк Т-72Б величезну надбудову, яка має захистити машину від FPV-дронів. Про це повідомляє військовий аналітик Олександр Коваленко.

На башті російського танка Т-72Б встановлені невідомі конструкції, які мабуть, мають додати захисту танку. Надбудова встановлена у передній та задній частині. Як припускає Коваленко, росіяни хочуть покращити захист моторно-трансмісійного відділу від ураження дронів.

На полі бою що ЗСУ, що окупанти, все частіше використовують невеликі дрони-камікадзе, які можуть якщо не знищити, то суттєво пошкодити танк. РФ почала встановлювати "мангали" на танки ще до початку повномасштабного вторгнення через наявність в ЗСУ ПТРК Javelin, які уражають верхню проєкцію башти.

Окрім цього на башті помітна вже заводський "мангал", який у РФ почали ставити разом з динамічним захистом. Аналітик іронізує, що з іншого боку радянський Т-72 тепер схожий на Leopard 2.

Нагадаємо, 10 квітня у РФ показали "удосконалений" танк Т-72Б3, який отримав "мангал" з елементами ДЗ.

26 червня стало відомо, що ЗСУ отримали на озброєння модернізовані танки Т-72 "Урал", проте українські спеціалісти не встановлюють на машини "мангали", які нібито мають підвищити захист.