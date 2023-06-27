"Царь-башня": в сети показали российский Т-72 с огромной надстройкой (видео)

В РФ продолжают экспериментировать с тем, как улучшить защиту машины от дронов-камикадзе и ПТРК. Однако настолько больших конструкций еще не было. Их эффективность неизвестна.

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Российские оккупанты установили на танк Т-72Б огромную надстройку, которая должна защитить машину от FPV-дронов. Об этом сообщает военный аналитик Александр Коваленко.

На башне российского танка Т-72Б установлены неизвестные конструкции, которые видимо, должны добавить защиты танку. Надстройка установлена в передней и задней части. Как предполагает Коваленко, россияне хотят улучшить защиту моторно-трансмиссионного отдела от поражения дронов.

На поле боя что ВСУ, что оккупанты, все чаще используют небольшие дроны-камикадзе, которые могут если не уничтожить, то существенно повредить танк. РФ начала устанавливать "мангалы" на танки еще до начала полномасштабного вторжения из-за наличия в ВСУ ПТРК Javelin, которые поражают верхнюю проекцию башни.

Кроме этого на башне заметен уже заводской "мангал", который в РФ начали ставить вместе с динамической защитой. Аналитик иронизирует, что с другой стороны советский Т-72 теперь похож на Leopard 2.

Напомним, 10 апреля в РФ показали "усовершенствованный" танк Т-72Б3, который получил "мангал" с элементами ДЗ.

26 июня стало известно, что ВСУ получили на вооружение модернизированные танки Т-72 "Урал", однако украинские специалисты не устанавливают на машины "мангалы", которые якобы должны повысить защиту.