З ЗСУ воюють три ПВК із РФ: у Силах оборони розповіли про ситуацію на сході України

За словами Череватого, зараз на східному напрямку воює кілька приватних військових формувань, ближчих до Міноборони РФ, проте сил для наступу в окупантів недостатньо.

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На сході Сили оборони знищили 111 російських окупантів, поранили 187 і взяли в полон дев'ять бойовиків російської ПВК "Ветерани". Про це у вівторок, 27 червня, в ефірі телемарафону повідомив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Череватий розповів, що українські захисники на східному фронті також змогли знищити шість гармат, САУ "Гвоздика", радіоелектронну станцію боротьби, два командні пункти, три пункти управління безпілотниками та один протитанковий ракетний комплекс ворога.

Він зазначив, що крім приватної військової компанії "Ветерани" на східному напрямку також воюють ПВК "Факел" і "Патріот".

"Ці військові формування всі зараз уже більш афілійовані з Міноборони РФ... Вороги зрозуміли, яку вони помилку зробили, віддавши ці ПВК на відкуп криміналу. Вони побачили, що там було створено фактично паралельну армію досить великого обсягу, яка майже дійшла до Москви", — зазначив Череватий.

Однак, за його словами, такого особового складу на східному напрямку недостатньо для стратегічних наступальних операцій окупантів.

"Єдине, що вони можуть зараз забезпечити, — це масовість. Це і стримує Сили оборони від ще більш швидких і рішучих дій", — наголосив представник Східного угруповання військ.

Нагадаємо, 24 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, ЗС РФ завдала ударів по тилах військової організації.

Того ж дня президент Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, після чого Пригожин зупинив свій військовий похід на столицю Росії, підкріплений гарантіями, що отримає право піти в Білорусь