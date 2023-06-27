С ВСУ воюют три ЧВК из РФ: в Силах обороны рассказали о ситуации на востоке Украины

По словам Череватого, сейчас на восточном направлении воюет несколько частных военных формирований, более близких к Минобороны РФ, однако сил для наступления у оккупантов недостаточно.

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На востоке Силы обороны уничтожили 111 российских оккупантов, ранили 187 и взяли в плен девять боевиков российской ЧВК "Ветераны". Об этом во вторник, 27 июня в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Череватый рассказал, что украинские защитники на восточном фронте также смогли уничтожить шесть пушек, САУ "Гвоздика", радиоэлектронную станцию борьбы, два командных пункта, три пункта управления беспилотниками и один противотанковый ракетный комплекс врага.

Он отметил, что помимо частной военной компании "Ветераны" на восточном направлении также воюют ЧВК "Факел" и "Патриот".

"Эти военные формирования все сейчас уже более аффилированы с Минобороны РФ… Враги поняли, какую они ошибку совершили, отдав эти ЧВК на откуп криминала. Они увидели, что там была создана фактически параллельная армия достаточно большого объема, почти дошедшая до Москвы", – отметил Череватый.

Однако, по его словам, такого личного состава на восточном направлении недостаточно для стратегических наступательных операций оккупантов.

"Единственное, что они могут сейчас обеспечить, – это массовость. Это и сдерживает Силы обороны от еще более быстрых и решительных действий", – подчеркнул представитель Восточной группировки войск.

Напомним, 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, ВС РФ нанесла удары по тылам военной организации.

В тот же день президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, после чего Пригожин остановил свой военный поход на столицу России, подкрепленный гарантиями, что получит право уйти в Беларусь