"Більше, ніж РФ за всю зиму": Україна вже відвоювала близько 300 кв. км території, — Воллес

За словами міністра оборони Великої Британії, немає ознак того, що у Росії ще є незадіяні наземні війська для протистояння вздовж 200-кілометрової лінії від Бахмута до лівого берега Дніпра.

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З початку літнього контрнаступу Збройним силам України вже вдалося повернути 300 квадратних кілометрів території, яку раніше окупувала Росія. Про це міністр оборони Бен Воллес повідомив британському парламенту.

"За час своєї літньої кампанії Україна вже звільнила приблизно 300 кв. км своєї території. Це більше, ніж Росія захопила за всю свою зимову кампанію", — сказав він.

Крім того, Воллес зазначив, що немає ознак того, що у Москви ще залишилися незадіяні наземні війська, необхідні для протистояння численним загрозам від України вздовж 200-кілометрової лінії від Бахмута до лівого берега Дніпра.

Нагадаємо, в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 26 червня йдеться про те, що Сили оборони України просуваються в Донецькій і Запорізькій областях і відбивають населені пункти, які раніше захопили росіяни.

Між тим цього ж дня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж очікувалося.