"Президенти-втікачі дуже надихають": у Зеленського висміяли заяви Путіна про заколот

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, російський президент спробував двічі виправдати "свою валдайську сміливість" і для цього нагородив військових РФ, які нібито запобігли громадянській війні.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на виступ президента РФ Володимира Путіна, де той дякував росіянам за "боротьбу" з військовим заколотом. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 27 червня.

За його словами, глава Кремля Володимир Путін уже двічі намагався виправдати "свою валдайську сміливість", а також нагородити військових, які начебто не злякалися бійців ПВК "Вагнер", що виїхали в напрямку столиці.

"Путін намагається нагородити заслужених "захисників Москви", що не злякалися "Вагнера"; переконати всіх, що "заколот" консолідував суспільство на 90% (адже президенти-втікачі дуже надихають), а головне – офіційно перетворити Росгвардію (Золотова) на "внутрішньокремлівську армію 2.0" з важкою технікою", — ідеться в повідомленні.

Далі Михайло Подоляк з іронією зазначив, що російські еліти, включно із силовими та олігархічними угрупованнями, тепер нібито точно повірили в те, що Володимир Путін — це сила і міць Російської Федерації.

Нагадаємо, 27 червня Путін заявив, що військові зупинили громадянську війну в РФ. Військовослужбовці та силовики, на думку російського президента, довели справою вірність народу і присязі. Під час заколоту вони нібито діяли злагоджено і врятували мирних громадян.

Також Володимир Путін висловився про загибель льотчиків під час заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. За його словами, російським військовим нібито вдалося вберегти батьківщину від "шляху смути" і завдяки їм громадянська війна не сталася.