Постраждають кілька областей: Україна готується до теракту росіян на ЗАЕС, — Лубінець (відео)

За словами українського омбудсмена Дмитра Лубінця, вибух на Запорізькій АЕС призведе до катастрофи, яка безпосередньо торкнеться кількох областей. Уже опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом 30 і 50 км.

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Російські окупанти з високою часткою ймовірності можуть влаштувати теракт на Запорізькій атомній електростанції. Якщо це станеться, то наслідки зачеплять не тільки Україну, а й інші країни. Про це 27 червня заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону.

За його словами, вибух на Запорізькій АЕС призведе до катастрофи, яка безпосередньо торкнеться кількох областей. Уже опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом 30 і 50 км. Крім того, у кожному регіоні створено окремі штаби з евакуації, медичні засоби, логістичні маршрути.

"У разі такої ситуації будуть залучені не тільки державні механізми, а й волонтерські групи", — сказав Лубінець.

Омбудсмен також зазначив, що багато міжнародних експертів не думали, що росіяни будуть готові підірвати Каховську ГЕС, проте вони це зробили.

"Після цього представники міжнародних організацій кажуть, що вони цього не зроблять на ЗАЕС, але в разі підриву це торкнеться не тільки України, а й сусідніх країн", — сказав Лубінець.

За його словами, наслідки вплинуть на життя десятків мільйонів людей. Наразі Україна не має доступу до окупованих територій, а тому жителі, які залишилися там, перебувають у найбільшій небезпеці. Після теракту на Каховській ГЕС росіяни блокували евакуацію людей із постраждалих районів.

Дмитро Лубінець про підрив Запорізької АЕС

Нагадаємо: Фокус писав, що в разі підриву ЗАЕС радіація може поширитися на міста РФ. Попри заяву української влади та розвідки про те, що Росія вже завершила підготовку до теракту, у Вашингтоні залишаються спокійними, адже не бачать посиленої загрози.

Крім того, нагадаємо, що вчена пояснила, чому аварія на ЗАЕС не була б схожа на попередні. Експертка Олена Паренюк розповіла, що за час війни з Росією станція втрачала зовнішнє живлення вже сім разів. Однак вона переконана, що в разі теракту трагедія не нагадуватиме події у Фукусімі чи на ЧАЕС.