СБУ спіймала чоловіка, що за завданням спецслужб РФ зняв ресторан у Краматорську (відео)

Мешканець міста отримав від російського військовослужбовця завдання зафільмувати ресторан, в якому сиділи відвідувачі. Він зробив це після роботи й вже вдома дізнався, що допоміг вбити дітей та жінок.

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Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російських спецслужб, який скоригував ракетний удар по ресторану в центрі Краматорська ввечері 27 червня. Про це з посиланням на керівника Василя Малюка 28 червня повідомила у соцмережах пресслужба СБУ.

"Агент РФ обов’язково відповідатиме перед українським судом. Але таке затримання — це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога. Запам’ятайте, покарання — невідворотне", — підкреслив Малюк.

Голова СБУ завірив, що правоохоронці зроблять усе можливе для помсти Росії за принесене на українські землі горе.

Слідчі встановили, що коригувальником виявився "розконсервований" агент Головного управління Генштабу ЗС РФ, також відомого як ГРУ. 27 червня він отримав завдання сфотографувати заклад у Краматорську. Окрім самого ресторану зловмисник зафільмував і припарковані поряд автомобілі.

"Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці. Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди", — розповіли правоохоронці.

Фото: СБУ Фото: СБУ

За інформацією СБУ, удар скоригував мешканець міста та працівник місцевого газотранспортного підприємства. Ворожа розвідка завербувала його дистанційно. Його завданнями були передавати дані про переміщення Сил оборони у Слов’янську та Краматорську, а також ділитись локаціями місцевої критичної інфраструктури й об’єктів з масовим скупченням людей.

"Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше дев’ять місцевих жителів, серед них — троє дітей. 60 осіб отримали поранення різного ступеню важкості", — додала пресслужба СБУ.

Відомство оприлюднило відео зізнання коригувальника. На кадрах він розповідає, що поїхав виконувати вороже завдання після роботи. Про те, що внаслідок обстрілу ЗС РФ постраждали цивільні, він дізнався вже вдома.

"Я подзвонив і сказав, що загинуло багато цивільних, зокрема дітей та жінок", — заявив зловмисник.

Нагадаємо, 27 червня в ресторан у центрі Краматорська влучила випущена ЗС РФ ракета "Іскандер". Станом на ранок 28 червня було відомо про вісьмох загиблих та 60 постраждалих. Серед жертв обстрілу є діти.

В Управлінні освіти Краматорська 28 червня повідомили, що внаслідок ракетного удару загинули 14-річні сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко. Кількість жертв збільшилась до десяти.