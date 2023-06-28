Ракетний удар РФ по Краматорську: Зеленський підтвердив загибель 11 людей (відео)

Співробітники спецслужб та поліції затримали зловмисника, який допоміг скоригувати удар. Порушнику загрожує довічне ув'язнення.

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Російські окупанти, завдавши удар ракетами, забрали життя 11 українців, серед них - три дитини. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Загалом було поранено або травмовано понад 60 людей. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Співробітники спецслужб та поліції затримали зловмисника, який допоміг скоригувати удар. Порушнику загрожує довічне ув'язнення. Зеленський зазначив, що кожен, хто допомагає російським загарбникам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання.

"Вони повинні відчувати, що ціна їхнього терору для них буде лише збільшуватись", – зазначив керівник держави.

Він наголосив, що триває відповідна робота стосовно посилення міжнародних санкцій проти Росії та її спільників. Глобальна юридична діяльність допоможе використати міжнародні інструменти так чи інакше ефективно спрацювали для покарання всіх російських терористів і самої Росії.

Ракетний удар РФ по Краматорську

Удар по Краматорську Росія завдала 27 червня. Загарбники використали дві ракети із зенітного комплексу С-300, влучивши у цивільну забудову міста. Один зі снарядів влучив у приміщення пі церії, що розташована у центрі міста, в якій перебувало багато людей. Одразу було стало відомо про трьох загиблих та понад два десятки постраждалих, серед яких були й представники унти держав. Пізніше стало відомо, кількість загиблих і поранених почала зростати.

Нагадаємо, польський фотограф, який виявися свідком ракетного російського удару по Краматорську, повідомив подробиці. Він розповів, що російська ракета влучила в найпопулярніший ресторан міста, де була велика кількість людей.