Ракетный удар РФ по Краматорску: Зеленский подтвердил гибель 11 человек (видео)

Сотрудники спецслужб и полиции задержали злоумышленника, который помог скорректировать удар. Нарушителю грозит пожизненное заключение.

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Российские оккупанты, нанеся удар ракетами, убили 11 украинцев, среди них — три ребенка. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Всего было ранено или травмировано более 60 человек. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Сотрудники спецслужб и полиции задержали злоумышленника, который помог скорректировать удар. Нарушителю грозит пожизненное заключение. Зеленский отметил, что каждый, кто помогает российским захватчикам уничтожать жизни, заслуживает максимального наказания.

"Они должны чувствовать, что цена их террора для них будет только увеличиваться", — отметил руководитель государства.

Он отметил, что продолжается соответствующая работа по усилению международных санкций против России и ее сообщников. Глобальная юридическая деятельность поможет использовать международные инструменты так или иначе эффективно сработали для наказания всех российских террористов и самой России.

Ракетный удар РФ по Краматорску

Удар по Краматорску Россия нанесла 27 июня. Захватчики использовали две ракеты из зенитного комплекса С-300, попав в гражданскую застройку города. Один из снарядов попал в помещение пиццерии, расположенной в центре города, в которой находилось много людей. Сразу стало известно о трех погибших и более двух десятков пострадавших, среди которых были и представители иностранных государств. Позже стало известно, количество погибших и раненых начало расти.

Напомним, польский фотограф, который оказался свидетелем ракетного российского удара по Краматорску, сообщил подробности. Он рассказал, что российская ракета попала в самый популярный ресторан города, где было большое количество людей.