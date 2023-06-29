Ситуація змінюється щодня: у ЗСУ розповіли, як б'ються з росіянами в лісі біля Кремінної

За словами українських військових, ЗС РФ хочуть захопити Донбас, тому намагаються захопити Луганську та Донецьку області. Для Кремля вони є пріоритетом.

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Українські військові б'ються з російськими окупантами в лісі біля Кремінної Луганської області. На цій ділянці фронту ЗС РФ ще намагаються наступати в спробах захопити Донбас. Про це пише The Washington Post.

Як розповів один із піхотинців із позивним "Майстер", дуже складно утримувати фронт. Так, росіяни укріпилися, покликали резерви і тепер намагаються відбити населені пункти, які Сили оборони змогли звільнити ще восени 2022 року.

Український командир взводу, відомий з позивним "Гефест", сказав, що операції Росії на сході "різко посилилися".

"Вони втрачають ініціативу на півдні та під Бахмутом. Тому їм потрібно щось дати російському суспільству на політичному рівні, щоб показати, що в них є якісь амбіції та переваги. Донецька і Луганська області завжди були пріоритетом для Росії", — сказав він.

За словами журналістів, ліс біля Кремінної зараз є одним із найнебезпечніших місць на лінії фронту.

"Концентрація противника зараз у лісах Кремінної набагато вища, ніж на будь-яких інших ділянках фронту. Це пов'язано з місцевістю. Завдяки густим лісам противнику досить легко заховати велику кількість військ і техніки", — пояснив "Гефест".

У матеріалі сказано, що павутина загроз ховається в лісі. Сама місцевість — мішанина з густих соснових лісів, боліт, озер і пагорбів — складна і перешкоджає швидкому просуванню штурмових частин. Міни, дрони та дим від майже постійних пожеж, які вирують від обстрілів, роблять територію ще більш смертоносною.

Також повідомляється, що іноді росіяни надягають українську форму, щоб спробувати проникнути в українські позиції.

Командир артилерії Національної гвардії, відомий під позивним "Хоробрий", сказав, що бойові порядки в лісі постійно змінюються і рідко бувають стабільними.

"Противник, як і ми, місцями відступає і веде контрнаступальні дії; вони проривають певні позиції і лінії. Як і ми, вони десь просуваються вперед, а десь жертвують якимись позиціями", — сказав він.

Нагадаємо, що 28 червня повідомлялося, що ЗСУ покошмарили окупантів на одному з напрямків. Окупанти втратили 2 ББМ, 2 БпЛА "Орлан-10", САУ 2С1 "Гвоздика", РСЗВ БМ-21 "Град", автомобільну техніку і 5 складів БК.