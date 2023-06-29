Провісник хороших новин: Гуменюк розповіла подробиці удару по мосту в Чонгарі

За словами спікера Сил оборони півдня, Чонгарський міст розташований у глибокому тилу ЗС РФ. Альтернативний шлях через Армянськ близько розташований до ЗСУ і перебуває під вогневим контролем.

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Пошкодження Чонгарського мосту на кордоні з окупованим Кримським півостровом — хороша фронтова новина, водночас окупаційні війська продовжують відновлювати його або ж використовують замість нього понтонну переправу. Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, окупанти після пошкодження Чонгарського мосту стали використовувати понтонну переправу, яка не може повною мірою замінити міст.

Вона назвала такий підхід "екстремальним" і нагадала про історію Антонівського мосту.

"Тактика дій окупантів нам зрозуміла. Ми знаємо, що вони будуть робити <…> У принципі і вони обізнані про те, що ми будемо працювати досить методично і по цій переправі", — зазначила Гуменюк.

На її думку, ЗС РФ намагатимуться відремонтувати міст у Чонгарі, як було і до визволення правого берега Дніпра в Херсонській області.

Речниця уточнила, що становище окупантів ускладнюється подіями на передовій, які відбуваються на суші, а міст розташований у глибокому тилу ЗС РФ. Альтернативний шлях через Армянськ набагато ближчий до позицій Сил оборони, і окупанти усвідомлюють, що там вогневий контроль не менш потужний.

На запитання про те, чи можна вважати пошкодження Чонгарського мосту анонсованими хорошими новинами, вона сказала, що це лише "передумови для хороших новин, до яких ми наближаємося", і що потрібно ще трохи почекати.

Нагадаємо, що пошкодження Чонгарського мосту сповільнило логістику окупаційних військ на 50%. Протягом доби після атаки ЗС РФ організували понтонну переправу.

Також повідомлялося, що в Міноборони спростували причетність Сполучених Штатів до удару по Чонгарському мосту.