Предвестник хороших новостей: Гуменюк рассказала подробности удара по мосту в Чонгаре

По словам спикера Сил обороны юга, Чонгарский мост находится в глубоком тылу ВС РФ. Альтернативный путь через Армянск близко расположен к ВСУ и находится под огневым контролем.

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Повреждение Чонгарского моста на границе с оккупированным Крымским полуостровом — хорошая фронтовая новость, вместе с тем оккупационные войска продолжают восстанавливать его или же используют вместо него понтонную переправу. Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам оккупанты после повреждения Чонгарского моста стали использовать понтонную переправу, которая не может в полной мере заменить мост.

Она назвала такой подход "экстремальным" и напомнила об истории Антоновского моста.

"Тактика действий оккупантов нам понятна. Мы знаем, что они будут делать <…> В принципе и они осведомлены о том, что мы будем работать достаточно методично и по этой переправе", — отметила Гуменюк.

По ее мнению, ВС РФ будут пытаться отремонтировать мост в Чонгаре, как было и до освобождения правого берега Днепра в Херсонской области.

Спикер уточнила, что положение оккупантов осложняется событиями на передовой, которые происходят на суше, а мост находится в глубоком тылу ВС РФ. Альтернативный путь через Армянск гораздо ближе к позициям Сил обороны, и оккупанты отдают себе отчет в том, что там огневой контроль не менее мощный.

На вопрос о том, можно ли считать повреждения Чонгарского моста анонсированными хорошими новостями, она сказала, что это лишь "предпосылки для хороших новостей, к которым мы приближаемся", и что нужно еще немного подождать.

Напомним, что повреждение Чонгарского моста замедлило логистику оккупационных войск на 50%. В течение суток после атаки ВС РФ организовали понтонную переправу.

Также сообщалось, что в Минобороны опровергли причастность Соединенных Штатов к удару по Чонгарскому мосту.