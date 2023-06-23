"Это борьба Украины": в Пентагоне отрицают причастность США к удару по Чонгарскому мосту

По словам генерала Патрика Райдера, украинские военные сами планируют и проводят все битвы, а задача Вашингтона лишь в обеспечении боевых возможностей.

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В Пентагоне детально изучили удар по Чонгарскому мосту и впервые прокомментировали инцидент. По их словам, украинцы сами вправе выбирать цели и прекрасно с этим справляются. Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны США, генерал Патрик Райдер, 23 июня.

По его словам, украинские военные продолжают работать над тем, чтобы вернуть под свой контроль территории, которые временно оккупировала Российская Федерация, поэтому все цели, по которым наносятся удары — очевидны.

"Это борьба Украины. Они планируют и проводят эту битву. Мы сосредоточены на работе с ними, нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что у них есть боевые возможности, необходимые им для защиты своей страны и возвращения суверенной территории", — говорится в сообщении.

При этом, в Пентагоне подчеркнули, что Соединенные Штаты Америки совершенно не причастны к выбору целей, которые подвергаются атакам со стороны ВСУ. Они самостоятельно это делают, после чего выполняют успешно миссии.

Напомним, 22 июня сообщалось, что в Крыму ударили по Чонгарскому мосту, а коллаборанты пожаловались на прилеты ракет Storm Shadow. Из-за повреждения моста застряли машины с разных сторон. Желающих покинуть полуостров перенаправляют через Крымский мост или через Армянск.

Также 22 июня в CNN писали, что удар по Чонгарскому мосту может говорить о более крупной стратегии Украины. По мнению журналистов, это повреждение похоже на разрушение Антоновского моста в Херсоне, после которого российские оккупанты отступили на левый берег Днепра и город был освобожден.