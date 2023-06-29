Після перерви РФ вивела ракетоносії: в ОК "Південь" заявили про підвищену небезпеку з моря

За інформацією ОК "Юг", РФ посилила розвідку і вивела в Чорне море на бойове чергування один надводний ракетоносій. Ще один ракетоносій "Калібрів" перебуває в Середземному морі.

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Після паузи у два дні російська армія вивела в Чорне море один із ракетоносіїв, а також збільшила кількість кораблів в Азовському і Чорному морях. Про це 29 червня повідомляє оперативне командування "Південь" у своєму Facebook.

За інформацією пресслужби ОК "Південь", окупанти збільшили корабельне угруповання і вивели на бойове чергування надводний ракетоносій.

"Загальна кількість кораблів становить відповідно 10 і 2. У Чорне море на бойове чергування після дводобової паузи виведено надводний ракетоносій, спорядження якого до восьми "Калібрів", — зазначають у командуванні.

Представники українських військових зазначають, що на на тлі регулярної активності стратегічної авіації на південно-східному напрямку також спостерігається збільшення кількості безпілотних розвідників, тож оцінюють рівень ракетної активності з боку РФ, як підвищений.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У командуванні ВМС ЗСУ також зазначили, що станом на ранок четверга, 29 червня, у Середземному морі перебувають до восьми російських кораблів, серед яких є один носій крилатих ракет "Калібр", зі спорядженням до 16 ракет.

Нагадаємо, в середині травня Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Сумарний залп ракет, з урахуванням використаних за минулу ніч, становив 15 ракет.

25 червня речник сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що наразі ЗС РФ ведуть розвідку на півдні України і готуються завдати нових ударів. Можлива підготовка ворогом масованих ракетних або дронових атак.