Відмовиться від ескалації: "червоні лінії" Путіна з кожною проблемою слабшають, — Politico

На думку американських чиновників, російський президент боїться, що війна буде йти на його території, тому стає більш поступливим.

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У Сполучених Штатах Америки припускають, що "червоні лінії" російського президента Володимира Путіна тепер більш гнучкі, ніж вважалося раніше. Про це повідомляє видання Politico 29 червня.

За словами американських чиновників, таке усвідомлення до них прийшло після невдалого військового заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Глава Кремля переживає, щоб повномасштабна війна не перейшла на територію Росії, тому й уклав угоду для припинення державного перевороту.

"Це змусило декого замислитися над тим, чи можуть вони піти далі і надати Україні смертоноснішу зброю з більшою дальністю дії – в тому числі і F-16. Вони думають: червона лінія Путіна може бути м'якшою, ніж вважалося раніше, і він може вирішити не йти на ескалацію, побоюючись розширення конфлікту – так вважають двоє людей, знайомих з ходом дискусії. Але вони підкреслили, що жодного рішення ще не прийнято", — йдеться в повідомленні.

Було також зазначено, що американські чиновники поки що спостерігають за тим, як розвиватимуться події далі. В одному з коментарів журналістам, держсекретар США Ентоні Блінкен висловився з приводу того, чи чекати на хаос у російській армії після заколоту і чи допоможе це в контрнаступі ЗСУ.

"Я думаю, що є певна можливість", — відповів він.

Окремо було порушено тему саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться вже в липні. Там для України виділять "потужний пакет", який стимулюватиме українських захисників просуватися далі. Крім того, у матеріалі зазначили, що плани Альянсу щодо вступу України до НАТО також можуть змінитися, адже військова слабкість РФ лише посилюється.

"У Заходу тепер менше причин турбуватися про передбачувані червоні лінії Путіна, і тим більше причин турбуватися про те, як підготуватися до дестабілізованої, непередбачуваної ситуації в Росії", — заявив президент Eurasia Group Ян Бреммер.

Нагадаємо, 29 червня повідомлялося, що перемир'я між Пригожиним і Путіним почало розвалюватися. Діяльність "вагнерівців" в Африці, як і раніше, процвітає, як зазначили журналісти. Передбачається, що робота в африканських країнах для Пригожина може бути більш привабливою, ніж життя в Білорусі.