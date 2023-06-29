Відправили в Лефортово: у Москві заарештували громадянку України у справі про шпигунство, — росЗМІ

У Росії українку звинувачують у зборі інформації про військових, за що їй загрожує до 20 років позбавлення волі.

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Лефортовський суд Москви на два місяці відправив у СІЗО громадянку України на прізвище Іщук, яку затримали співробітники ФСБ у тимчасово окупованому Луганську за збір інформації про дислокацію російських військових. Її етапували до столиці РФ для обрання запобіжного заходу, повідомляє ТАСС.

Справа Іщук містить секретну інформацію, у зв'язку з цим суд розглядав її в закритому режимі. Щодо громадянки України обрано запобіжний захід — арешт строком на 1 місяць 30 діб — до 28 серпня. Її утримуватимуть у СІЗО "Лефортово", будуть проведені слідчі дії.

Жінку звинувачують у тому, що вона, керуючись особистими мотивами, нібито діяла в інтересах української розвідки. Як повідомляє росЗМІ, українка здійснила збір і передачу відомостей воєнного характеру — даних про місця дислокації та пересування підрозділів, так званої, Народної міліції ЛНР і Збройних сил РФ.

У Росії українку звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого статтею 276 КК РФ (шпигунство). Санкція цієї статті передбачає покарання до 20 років позбавлення волі.

Рішення про арешт не набуло чинності і може бути оскаржене.

Наразі Фокус перевірив і не знайшов реакції наших дипломатів на цей випадок.

Це — не перше затримання українців на території РФ. 21 червня росЗМІ повідомляли про затримання 44-річного українця в Кабардино-Балкарській Республіці. Його також підозрюють у шпигунстві. Тоді повідомлялося, що затриманий, нібито, діяв за завданням Служби безпеки України, збирав і передавав відомості військового характеру для їх використання проти безпеки РФ.

29 червня Фокус повідомляв про те, що в Росії затримали бабусю-"диверсантку". У російському Санкт-Петербурзі пенсіонерка спробувала спалити офіс "Сбербанка". Здійснити такий "акт" її переконали шахраї.

Раніше, 21 червня, повідомлялося, що в Росії затримали чоловіка за фінансову допомогу українській армії. Чоловік, як вважає слідство, переказував особисті кошти через третіх осіб, які мешкають в Україні, для придбання озброєння та амуніції. Жителю Хабаровського краю загрожує до 20 років позбавлення волі.