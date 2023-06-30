"Вагнерівці перевдяглися в містян": губернатор у РФ пояснив "обіймашки" з найманцями в Ростові

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв вважає інсинуацією те, що відбувалося на вулицях захопленого заколотниками Пригожина Ростова.

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Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що твердження про підтримку бійців ПВК "Вагнер" місцевими жителями, які перебували в Ростові-на-Дону 24 червня, не відповідають дійсності. На його думку, "обіймашки" для картинки створили самі ж "вагнерівці", які перевдяглися в цивільне та видавали себе за місцевих. Про це він розповів російському виданню "Коммерсант".

"Я думаю, що це інсинуації, до того ж самих вагнерівців. Тому що вони були в місті, зокрема, наскільки мені відомо, не всі одягнені у військову форму. Тому ці прапори, "обіймашки" теж…. Це усвідомлена історія", — сказав глава регіону.

Він запевнив, що особисто з Євгеном Пригожиним не спілкувався, але перед тим, як той увійшов у Ростов, роздав завдання своїм заступникам із питань життєзабезпечення міста.

Нагадаємо, що очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов 30 червня повідомив, що ФСБ РФ отримала завдання ліквідувати ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина після невдалого заколоту. Службі знадобиться певний час, щоб виробити план і підходи до масштабної операції.

29 червня аналітики "Беларускі Гаюн" повідомили, що в Білорусі готуються зустрічати найманців Євгена Пригожина з ПВК "Вагнер". Для цього обладнують новий польовий табір на території колишньої військової частини.