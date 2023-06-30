Російські війська використовують музейні Т-54 на Запорізькому напрямку, — аналітики (відео)

Найстарішому танку Т-54 може бути 75 років. РФ їх перекинула під деокуповані Пʼятихатки.

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Поки українська армія отримує західні танки по типу Leopard 2, російські війська отримують все старіші танки. На весні були помічені ешелони Т-54, які їхали в Україну. Тепер вони вже у строю окупантів. Про це повідомляє OSINTtechnical в твіттері.

Російські військові використовують танки Т-54 на фронті. Як вдалося встановити OSINT-аналітику, на фото машина, яку ворог використовує в Запорізькій область в районі звільненого населеного пункту Пʼятихатки. Також на відео видно, що танк веде стрільбу.

"Кирило, і нехай потім підписники не піз*ять, що це фейк", – звертається до автора російського телеграм-каналу окупант.

Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення РФ використовувала сучасні Т-72Б3, Т-80БВМ та Т-90М "Прорив", проте разом зі знищенням сучасних машин, окупанти почали використовувати все старіші машини. Спочатку на фронт перекидали Т-62, а потім і ще старіші Т-54. Виробництво останніх почалося ще в 1948 році. Танк не має сучасної оптики, надійного захисту та потужної гармати. Калібр гармати складає 105-мм, який потребує старих боєприпасів.

Нагадаємо, 22 березня ЗМІ писали, що у РФ почали відправляти на фронт танки Т-54.

8 березня CNN повідомляли, що Т-54 можуть бути корисні для ЗС РФ на закритих позиціях та посилити оборонні позиції.