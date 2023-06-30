Российские войска используют музейные Т-54 на Запорожском направлении, — аналитики (видео)

Самому старому танку Т-54 может быть 75 лет. РФ их перебросила под деоккупированные Пятихатки.

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Пока украинская армия получает западные танки по типу Leopard 2, российские войска получают все более старые танки. Весной были замечены эшелоны Т-54, которые ехали в Украину. Теперь они уже в строю оккупантов. Об этом сообщает OSINTtechnical в твиттере.

Российские военные используют танки Т-54 на фронте. Как удалось установить OSINT-аналитику, на фото машина, которую враг использует в Запорожской область в районе освобожденного населенного пункта Пятихатки. Также на видео видно, что танк ведет стрельбу.

"Кирилл, и пусть потом подписчики не пиз*ят, что это фейк", — обращается к автору российского телеграм-канала оккупант.

Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ использовала современные Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", однако вместе с уничтожением современных машин, оккупанты начали использовать все более старые машины. Сначала на фронт перебрасывали Т-62, а затем и еще более старые Т-54. Производство последних началось еще в 1948 году. Танк не имеет современной оптики, надежной защиты и мощной пушки. Калибр пушки составляет 105-мм, который требует старых боеприпасов.

Напомним, 22 марта СМИ писали, что в РФ начали отправлять на фронт танки Т-54.

8 марта CNN сообщали, что Т-54 могут быть полезны для ВС РФ на закрытых позициях и усилить оборонительные позиции.