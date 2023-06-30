Розміщують устаткування і фарбують кораблі: OSINT-ери дослідили бази ЗС РФ в Чорному морі
На думку дослідників, варто звернути увагу на активність росіян в чорноморських портах.
Двоє OSINT-аналітиків дослідили супутникові світлини чорноморських портів, які використовує Росія. Аналітики виявили, що росіяни у цивільних портах розміщують військове устаткування і маскують особливим чином військові кораблі ВМС ЗС РФ. Аналіз дій російського командування розміщено у Twitter MT Anderson та H I Sutton.
Дослідники звернули увагу на два об'єкта — Феодосійський морський торговий порт в окупованому Криму та Новоросійський морський порт у Краснодарському краї РФ.
MT Anderson проаналізував супутникові знімки порту у Феодосії і зацікавився двома питаннями:
- по-перше, помітив повністю завантажений корабель "Матрос Позиніч", на якому раніше Росія вивозила крадене українську зерно;
- по-друге, виявив кілька радіолокаційних відбивачів.
При чому, зауважив осінтер, відбивачі були і раніше, просто лише зараз їх виявили на світлинах.
H I Sutton зацікавився знімками порту у Новоросійську. Вивчав знімки і виявив, що деякі військові кораблі, які повинні точно стояти у порту, чомусь зникли. Осінтер вказує, що кораблі зафарбували у чорний колір — тепер їх буде складніше виявити на світлинах з космосу.
Зазначимо, на порталі "Радіо Свобода" можна знайти повний перелік військових об'єктів, які РФ розмістила на півострові. У порту Феодосії дослідники не зробили позначку про те, що там розміщене якесь радіоустаткування Росії. Між тим супутникові світлини свідчать, що вони там є.
Нагадуємо, 27 червня на окупованому півострові неподалік від Ялти раптово зникло газопостачання. Окупаційна адміністрація так і не змогла пояснити причину події.
Між тим 22 червня за 200 км на північ у районі Чонгару ракети невідомого походження вдарили по обом мостам через протоку. Спершу голова окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо запевняв, що пошкодження невеликі, але врешті закрили міст на тривалий ремонт.