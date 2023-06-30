Розміщують устаткування та фарбують кораблі: OSINT-ери дослідили бази ЗС РФ в Чорному морі

На думку дослідників, варто звернути увагу на активність росіян у чорноморських портах.

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Двоє OSINT-аналітиків дослідили супутникові світлини чорноморських портів, які використовує Росія. Аналітики виявили, що росіяни в цивільних портах розміщують військове устаткування та маскують особливим чином військові кораблі ВМС ЗС РФ. Аналіз дій російського командування розміщено у Twitter MT Anderson і H I Sutton.

Дослідники звернули увагу на два об'єкти — Феодосійський морський торговий порт в окупованому Криму та Новоросійський морський порт у Краснодарському краї РФ.

Порти на Чорному морі, які аналізувати осінтери

MT Anderson проаналізував супутникові знімки порту у Феодосії та зацікавився двома питаннями:

по-перше, помітив повністю завантажений корабель "Матрос Позиніч", на якому раніше Росія вивозила крадене українську зерно;

по-друге, виявив кілька радіолокаційних відбивачів.

Водночас, зауважив осінтер, відбивачі були й раніше, просто лише зараз їх виявили на світлинах.

Ситуація в порту Феодосії

H I Sutton зацікавився знімками порту в Новоросійську. Вивчав знімки та виявив, що деякі військові кораблі, які повинні точно стояти в порту, чомусь зникли. Осінтер вказує, що кораблі зафарбували в чорний колір — тепер їх буде складніше виявити на світлинах із космосу.

Ситуація в порту Новоросійська

Зазначимо, на порталі "Радіо Свобода" можна знайти повний перелік військових об'єктів, які РФ розмістила на півострові. У порту Феодосії дослідники не зробили позначку про те, що там розміщене якесь радіоустаткування Росії. Між тим супутникові світлини свідчать, що вони там є.

Військові об'єкти РФ у Криму

Нагадуємо, 27 червня на окупованому півострові неподалік від Ялти раптово зникло газопостачання. Окупаційна адміністрація так і не змогла пояснити причину події.

Також 22 червня за 200 км на північ у районі Чонгара ракети невідомого походження вдарили по обох мостах через протоку. Спершу голова окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо запевняв, що пошкодження невеликі, але міст врешті закрили на тривалий ремонт.