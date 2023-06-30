Наметів достатньо для тисяч солдатів: супутник показав базу РФ у Білорусі (фото)

Нові супутникові знімки Planet Labs показали, що в Білорусі, поруч із кордоном з Україною, встановлено щонайменше 290 солдатських наметів. Цього достатньо для розміщення тисяч військових.

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Після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" під проводом Євгена Пригожина, на території Білорусі, поблизу українського кордону, спостерігається підвищена активність російських військ. На військовій базі з'явилося достатньо наметів, щоб розмістити тисячі солдатів Про це повідомляє Sky News із посиланням на OSINT-аналітиків.

Ця база розташована в тому районі, куди, за твердженнями російських ЗМІ, прямує група найманців ПВК "Вагнер".

Нові супутникові знімки компанії Planet Labs показали, що в згаданому районі встановлено щонайменше 290 солдатських наметів, чого достатньо для розміщення тисяч військових.

Нові супутникові знімки Planet Labs

Нагадаємо, що через загрозу "вагнерівців" у Білорусі на Ставці у Зеленського вирішили посилити північний кордон.

Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача було також порушено питання про становище на передовій і посилення контрнаступу додатковими артилерійськими установками і снарядами.

Також повідомлялося, що українські захисники за допомогою безпілотника ліквідували "загадковий" комплекс спостереження "Муром".