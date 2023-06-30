"Прокладають шлях через мінні поля": Міллі висловився про контрнаступ ЗСУ

За словами американського генерала, контрнаступ України буде "дуже довгим" і "дуже кривавим".

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Українська контрнаступальна операція поки що просувається повільніше, ніж очікувалося раніше, проте ЗСУ йдуть вперед впевнено і цілеспрямовано. Про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив під час виступу в Національному пресклубі в п'ятницю, 30 червня, передає "Європейська правда".

"Це (контрнаступ — ред.) відбувається повільніше, ніж люди прогнозували. Мене це не дивує. Вони (ЗСУ — ред.) просуваються впевнено, цілеспрямовано, прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля", — пояснив генерал.

Він назвав те, що відбувається, "частиною природи війни" і підкреслив, що "війна на папері та справжня війна — це різні речі".

За словами американського військового чиновника, український контрнаступ буде "дуже довгим" і "дуже кривавим".

"Українці борються за своє існування. Вони воюють проти величезної країни зі 140-мільйонним населенням і численною армією, яка має багато військової техніки", — зауважив Міллі та додав, що Білий дім допомагає Києву всіма можливими засобами.

Нагадаємо, раніше 30 червня представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що українські військові володіють ініціативою на Бахмутському напрямку, але й ворог чинить потужний опір. У ЗС РФ є близько 300 танків і 300 артилерійських систем.

Цього ж дня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України успішно продовжують наступальну операцію на кількох напрямках, "вигризаючи" кожен метр рідної землі в окупантів.